В Бурятии православные отметили Пасху

В Улан-Удэ за богослужением молился глава республики Алексей Цыденов
16 апреля митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил Пасхальные богослужения в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ.
В 23:45 был совершён крестный ход, а ровно в полночь, при многократном пении тропаря Пасхи началась Светлая заутреня. Затем митрополит совершил божественную литургию. За богослужением молился глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой Ириной.
- Храм был наполнен верующим народом. По русской церковной традиции на литургии пасхальное Евангелие, — начало Евангелия от Иоанна, — было прочитано на древних, — греческом и латинском языках, а также и на новых: немецком, английском, болгарском, испанском, итальянском, а также на бурятском языке, - сообщает пресс-служба епархии. - По окончании литургии владыкой Иосифом было совершено освящение артоса, — хлеба, напоминающего о многократных явлениях воскресшего Спасителя его ученикам. Всю Светлую седмицу он будет носиться в крестных ходах, а в Светлую субботу будет раздроблен на частицы и роздан верующим.
Вечером 16 апреля по случаю праздника митрополит совершил в Свято-Одигитриевском соборе Пасхальную вечерню.
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