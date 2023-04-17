В Бурятии православные отметили Пасху

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

В Улан-Удэ за богослужением молился глава республики Алексей Цыденов



16 апреля митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил Пасхальные богослужения в Свято-Одигитриевском соборе города Улан-Удэ.



В 23:45 был совершён крестный ход, а ровно в полночь, при многократном пении тропаря Пасхи началась Светлая заутреня. Затем митрополит совершил божественную литургию. За богослужением молился глава Бурятии Алексей Цыденов с супругой Ириной.



- Храм был наполнен верующим народом. По русской церковной традиции на литургии пасхальное Евангелие, — начало Евангелия от Иоанна, — было прочитано на древних, — греческом и латинском языках, а также и на новых: немецком, английском, болгарском, испанском, итальянском, а также на бурятском языке, - сообщает пресс-служба епархии. - По окончании литургии владыкой Иосифом было совершено освящение артоса, — хлеба, напоминающего о многократных явлениях воскресшего Спасителя его ученикам. Всю Светлую седмицу он будет носиться в крестных ходах, а в Светлую субботу будет раздроблен на частицы и роздан верующим.



Вечером 16 апреля по случаю праздника митрополит совершил в Свято-Одигитриевском соборе Пасхальную вечерню.



