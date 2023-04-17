В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам



Всего, по словам Татьяны Быковой, в приёмных семьях в Бурятии воспитывается 1910 сирот, ещё 2615 взяли под опеку. В учреждениях, подведомственных Минсоцзащиты РБ, проживает 350 ребятишек до 18 лет.



Глава Минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова рассказала, что воспитанники центра «Добрый» (там находятся дети, оставшиеся без попечения родителей) возвращаются в родные семьи. С начала года с ними воссоединились уже пять ребятишек. Ещё двое ждут встречи с мамами, которые восстановили свои родительские права.В центре активно реализуется проект «Дети ждут своих родителей», благодаря чему многие ребята находят дом. В апреле ещё одна воспитанница, которая находилась в соцучреждении более двух лет – с декабря 2020-го, обрела любящих родителей. Новая семья образовалась в Кяхтинском районе.