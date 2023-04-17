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В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам

В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам
Общество,  Фото:pixabay.com
Жители республики восстанавливаются в родительских правах

Глава Минсоцзащиты Бурятии Татьяна Быкова рассказала, что воспитанники центра «Добрый» (там находятся дети, оставшиеся без попечения родителей) возвращаются в родные семьи. С начала года с ними воссоединились уже пять ребятишек. Ещё двое ждут встречи с мамами, которые восстановили свои родительские права.

В центре активно реализуется проект «Дети ждут своих родителей», благодаря чему многие ребята находят дом. В апреле ещё одна воспитанница, которая находилась в соцучреждении более двух лет – с декабря 2020-го, обрела любящих родителей. Новая семья образовалась  в Кяхтинском районе. 

Всего, по словам Татьяны Быковой, в приёмных семьях в Бурятии воспитывается 1910 сирот, ещё 2615 взяли под опеку. В учреждениях, подведомственных Минсоцзащиты РБ, проживает 350 ребятишек  до 18 лет.
дети семьи

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