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Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии

Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Такую возможность получил республиканский многоуровневый колледж

Республиканский многоуровневый колледж теперь будет проводить аттестацию гидов со всей страны. Он вошёл в число первых пяти организаций по России, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников.

- Аттестация инструкторов-проводников стала обязательной процедурой после внесения изменений в ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» от 20 апреля 2021 года, в которых предусмотрено регулирование деятельности инструкторов-проводников, - сообщило министерство туризма Бурятии

По закону теперь инструкторы-проводники должны проходить обязательную аттестацию. Её проводят образовательные организации, включённые в реестр министерства экономического развития Российской Федерации. В 2023 году по итогам проведённой работы в Единый федеральный реестр организаций, которые могут проводить аттестацию инструкторов-проводников, вошёл республиканский многоуровневый колледж. Теперь инструкторы-проводники со всех регионов Российской Федерации, и Бурятии могут пройти здесь аттестацию.

Аттестацию возможно пройти по следующим видам туристских маршрутов: пешеходный, горный, водный, лыжный.

В региональном минтуризма напомнили, что гидам для осуществления экскурсионной деятельности необходимо пройти аттестацию до 1 июля.

Информация о том, как проходит тестирование, есть на сайте министерства туризма.






туризм

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