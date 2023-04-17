Такую возможность получил республиканский многоуровневый колледж
Республиканский многоуровневый колледж теперь будет проводить аттестацию гидов со всей страны. Он вошёл в число первых пяти организаций по России, уполномоченных на проведение аттестации инструкторов-проводников.
- Аттестация инструкторов-проводников стала обязательной процедурой после внесения изменений в ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» от 20 апреля 2021 года, в которых предусмотрено регулирование деятельности инструкторов-проводников, - сообщило министерство туризма Бурятии
По закону теперь инструкторы-проводники должны проходить обязательную аттестацию. Её проводят образовательные организации, включённые в реестр министерства экономического развития Российской Федерации. В 2023 году по итогам проведённой работы в Единый федеральный реестр организаций, которые могут проводить аттестацию инструкторов-проводников, вошёл республиканский многоуровневый колледж. Теперь инструкторы-проводники со всех регионов Российской Федерации, и Бурятии могут пройти здесь аттестацию.
Аттестацию возможно пройти по следующим видам туристских маршрутов: пешеходный, горный, водный, лыжный.
В региональном минтуризма напомнили, что гидам для осуществления экскурсионной деятельности необходимо пройти аттестацию до 1 июля.
Информация о том, как проходит тестирование, есть на сайте министерства туризма.
Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии
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