Номинации «Педагогического дебюта» выиграли Татьяна Санталова и Оксана Киселёва
Воспитатели города Улан-Удэ стали лауреатами всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2023». Церемония награждения конкурса состоялась 14 апреля в Московском городском педагогическом университете.
Лауреатом в номинации «Молодой воспитатель дошкольного учреждения» стала Татьяна Санталова, воспитатель детского сада №173 «Росинка».
- Невероятные эмоции, драйв, колоссальное развитие и приобретение опыта! - поделилась своими впечатлениями Татьяна Константиновна.
Также в номинации «Молодой руководитель дошкольного учреждения» звание лауреата получила руководитель детского сада №91 «Строитель» Оксана Киселёва. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Воспитатели Улан-Удэ стали лауреатами всероссийского конкурса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Абсолютным чемпионом соревнований стал Батор Цыренов
Использование съездов представляет угрозу во время пожароопасного сезона
В МВД заявили, что это вообще произошло за пределами страны
Им стала сотрудница детсада «Зорька»
Тамир Ешинимаев выиграл «бронзу» в Якутске
Закаменский коллектив «Эхын буян» стал лауреатом всероссийского фестиваля
В Улан-Удэ за богослужением молился глава республики Алексей Цыденов
Алиса Жамбалова выиграла гонку на 30 км
Он был на спецоперации санитарным инструктором
Героя вселенной DC заметили в центре Улан-Удэ
До отъезда на спецоперацию он работал в администрации Баунтовского района
Мусор остался после капремонта
Дмитрий Левицкий внёс их в личный список самых вкусных блюд
Заслуженная артистка Монголии Уянга Унушихбаярын исполнит партию Флории Тоски
До 5 июня идёт приём заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия – 2023»