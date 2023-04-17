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Воспитатели Улан-Удэ стали лауреатами всероссийского конкурса

Воспитатели Улан-Удэ стали лауреатами всероссийского конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Номинации «Педагогического дебюта» выиграли Татьяна Санталова и Оксана Киселёва

Воспитатели города Улан-Удэ стали лауреатами всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 2023». Церемония награждения конкурса состоялась 14 апреля в Московском городском педагогическом университете.

Лауреатом в номинации «Молодой воспитатель дошкольного учреждения» стала Татьяна Санталова, воспитатель детского сада №173 «Росинка».

- Невероятные эмоции, драйв, колоссальное развитие и приобретение опыта! - поделилась своими впечатлениями Татьяна Константиновна.

Также в номинации «Молодой руководитель дошкольного учреждения» звание лауреата получила руководитель детского сада №91 «Строитель» Оксана Киселёва. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ конкурс образование воспитатели детский сад

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