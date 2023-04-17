Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
В ближайшие дни у жителей Бурятии могут временно прекратить работу телевизоры. Перебои ТВ-трансляции обещают с 17 по 23 апреля включительно. Причина – профилактические или другие плановые работы на станциях, требующие отключения передающего оборудования.
Помехи возможны в ряде населённых пунктов – это Улан-Удэ, курумканский посёлок Алла, Аршан и Жемчуг (Тункинский район), село Барыкино (Тарбагатайский), Баргузин (Баргузинский), Елань Творогово, Фофоново и Танхой (Кабанский), Кика, Татаурово и Нестерово (Прибайкальский), Комсомольское (Еравнинский), Михайловка и Новокижингинск (Кижингинский), Никольск и Подлопатки (Мухоршибирский), Первомаевка (Заиграевский), Хандагай и Хоринск (Хоринский), Хонхолой (Бичурский) и Кяхта. Подробнее с графиком отключения можно ознакомиться на официальном сайте РТРС по Бурятии.
- Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, – уточнили в компании.
В Бурятии временно перестанут работать телевизоры
Общество, Фото:
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