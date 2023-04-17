Солистка группы «Слот» ударилась лицом на концерте в Улан-Удэ













Отметим, во время исполнения Нуки активно передвигается по сцене, много прыгает, её выступления всегда динамичны.



Концерт «Слота» улан-удэнским фанатам также запомнился «стеной смерти». Это крайне редкое явление на рок-концертах, тем более в Бурятии. По команде Нуки слушатели расступились из центра танцпола. Потом толпа стала хаотично бегать и толкаться под взрывные биты. По словам фанатов, никто не пострадал.



Судя по отзывам поклонников в соцсетях, зрители остались довольны концертом. Фанаты благодарят группу за выступление и уже вновь приглашают в Улан-Удэ:



«Было классно! Спасибо музыкантам, организаторам и всей тусовке!»,

«Это незабываемо! Ждём вас ещё!»,

«Спасибо! Выступление огонь»,

«Шик. Ждём снова».



В предыдущий раз группа выступала в Улан-Удэ в 2017 году. Тогда концерт



Отметим, во время исполнения Нуки активно передвигается по сцене, много прыгает, её выступления всегда динамичны.Концерт «Слота» улан-удэнским фанатам также запомнился «стеной смерти». Это крайне редкое явление на рок-концертах, тем более в Бурятии. По команде Нуки слушатели расступились из центра танцпола. Потом толпа стала хаотично бегать и толкаться под взрывные биты. По словам фанатов, никто не пострадал.Судя по отзывам поклонников в соцсетях, зрители остались довольны концертом. Фанаты благодарят группу за выступление и уже вновь приглашают в Улан-Удэ:«Было классно! Спасибо музыкантам, организаторам и всей тусовке!»,«Это незабываемо! Ждём вас ещё!»,«Спасибо! Выступление огонь»,«Шик. Ждём снова».В предыдущий раз группа выступала в Улан-Удэ в 2017 году. Тогда концерт также оставил неизгладимые впечатления у поклонников

16 апреля в Улан-Удэ отгремел концерт рок-группы «Слот». Гастрольный тур проходит по стране в честь 20-летия коллектива. Рокеры исполнили свои хиты «200 КвТ», «Бой, «Кукла Вуду», «Круги на воде» и многие другие песни.В столицу Бурятии музыканты приехали из Читы, где выступали в субботу, а завтра дадут концерт в Иркутске (16+). Возможно, плотный гастрольный график сказался на «грациозности» солистки Дарии Ставрович (она же Нуки), которая упала и ударилась лицом во время выступления. В итоге улан-удэнские поклонники допевали песню «Две войны» самостоятельно.- Вообще-то я грациозная лань. Но сегодня решила встретить лицом Никиткин (бас-гитарист – прим. ред.) процессор. Но в своё оправдание могу сказать, что ни одни пресет не был переключен, - написала Даша на своей странице в соцсети. – Улан-Удэ допевал «Две войны» уже без меня, но я всё слышала. Вы были горячи. Спасибо, экватор пройден.Нуки опубликовала фотографию, где она лежит на диване, а к губе приложен мешок льда. «С Дашей всё хорошо, цела-здорова», - сообщили в группе.