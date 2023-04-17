Учительница из Улан-Удэ стала амбассадором национальной премии

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Награждение номинантов пройдёт на этой неделе



Анастасия Пержакова, учитель биологии школы №7 из Улан-Удэ, стала официальным амбассадором первой национальной премии «KOLBA» для женщин-учёных и специалистов из науки и технологий.



-О форуме «Женщины в науке и технологиях» и премии «KOLBA» узнала из соцсетей, решила подать заявку. Заполнила анкету, прошла онлайн-собеседование. В конкурсном отборе на 18 номинаций участвовали женщины из 60 городов России и 4 стран СНГ. Я подала заявку в номинации «Образование». В течение нескольких месяцев проходил отборочный тур, и вот несколько дней назад со мной связались и предложили стать амбассадором или региональным представителем премии. Не раздумывая, я согласилась. Для меня это уникальная возможность познакомиться с талантливыми, амбициозными женщинами, на которых хочется равняться. Моя задача в статусе амбассадора: популяризация женщин, которые вносят серьёзный вклад в развитие образования, медицины, новых технологий, промышленности и науки в целом. Миссия форума и премии совпадают с моими внутренними убеждениями. Мне всегда хотелось рассказать и показать подрастающему поколению, что и у нас в республике есть возможность для собственного развития и самореализации. И в частности, чтобы у девочек и девушек были примеры для подражания не только из бьюти-индустрии. Мне кажется, очень важно поддерживать женщин в науке и образовании, показать на личных примерах, что можно успешно совмещать материнство с другими сферами жизни, - поделилась Анастасия Пержакова.



Награждение номинантов пройдёт 21 апреля на международном форуме «Женщины в науке и технологиях-2023» в городе Москва. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

