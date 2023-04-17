Соревновались девять лучших учеников школ района
В Еравнинском районе Бурятии выбрали лучшего «Ученика года-2023».
- В конкурсе приняли участие девять лучших учеников школ района. Участники продемонстрировали свои способности в учёбе, творчестве и общественной деятельности. Конкурс прошел в Гундинской школе Еравнинского района, - сообщила администрация района.
Обладателем Гран-при стал Арсений, ученик Сосново-Озёрской школы № 1.
Других детей наградили в разных номинациях конкурса – «Харизма и артистизм», «Хранитель традиций», «Вдохновение и талант», «Учение в увлечении», «Интеллект года».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ученика года выбрали в Улан-Удэ и в Тункинском районе. Победители муниципальных этапов будут участвовать в республиканском конкурсе «Ученик года-2023».
В Еравнинском районе Бурятии выбрали «Ученика года-2023»
Общество, Фото:
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