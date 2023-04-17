Лыжницы Бурятии победили на Байкальском лыжном марафоне

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Алиса Жамбалова выиграла гонку на 30 км



С 14 по 15 апреля в Бурятии прошёл XXII Байкальский лыжный марафон. Традиционные соревнования, регистрацию на которые прошли более 300 спортсменов и любителей лыжных гонок из самых разных уголков страны, состоялся ходят на льду Байкала в районе села Максимиха.



В первый день лыжного марафона студентка факультета физической культуры и спорта Бурятского республиканского педагогического колледжа Виктория Невьянцева заняла первое место в спринте на 1,5 км свободным стилем среди женщин 2008 года рождения и старше.



- Как пояснила декан факультета физической культуры и спорта Людмила Жалсанова, студентка обучается в 4302 группе 3-го курса специальности «Физическая культура», является мастером спорта по лыжным гонкам. Воспитанница тренера Юрия Куликова. В настоящее время тренируется в СК «Номто», - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



По информации министерства спорта республики, во второй день более 200 спортсменов и любителей лыжного спорта из Монголии, Китая и различных уголков России вышли на дистанции 50 км (мужчины) и 30 км (женщины). Среди женщин победительницей в абсолютном первенстве XXII Байкальского лыжного марафона стала мастер спорта России международного класса из Бурятии Алиса Жамбалова. У мужчин в абсолютном первенстве победил Андрей Феллер из Татарстана.



