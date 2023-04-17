В Бурятии решили проблему сельчан, черпавших воду ведром из проруби

В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском к администрации Тункинского района об обязании организовать нецентрализованное водоснабжение для жителей села. Летом 2022-го суд удовлетворил иск.
Решение суда пытались оспорить. Однако Верховный суд республики решение суда оставил без изменения, жалобу ответчика – без удовлетворения.
В пресс-службе прокуратуры Бурятии сообщили, что на сегодня для жителей села Зактуй пробурена скважина глубиной 56 метров.
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