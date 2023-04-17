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В районе Бурятии капитально отремонтируют плавательный бассейн

В районе Бурятии капитально отремонтируют плавательный бассейн
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Работы собираются провести этим летом

В Бурятии капитально отремонтируют Новобрянский плавательный бассейн «Дельфин». Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы республики в Заиграевский район: Алексей Цыденов ознакомился с проблемным спортивным объектом.

Спортивному сооружению, которое эксплуатируется 36 лет, требуется капитальный ремонт. Уже разработана проектно-сметная документация и определена стоимость ремонта чаши бассейна – более 13,5 млн рублей.

Ремонтные работы планируется провести этим летом.

- В 2022 году бассейн посетили 52 тысячи человек, а за три месяца 2023 года – более 15,5 тысяч, в том числе школьники, дети-сироты, волонтёры, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями. На базе бассейна проводят сборы по восьми видам спорта команды Республики Бурятия, футбольные клубы, воспитанники детских спортивных школ г. Улан-Удэ, республиканская школа плавания. Также здесь проходят межрегиональные, республиканские и муниципальные спортивные соревнования, а учащиеся муниципальных образовательных учреждений имеют возможность проводить уроки физкультуры, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Бурятия Заиграевский район бассейн капитальный ремонт глава Бурятии

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