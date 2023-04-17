В учреждении прошли тематические мероприятия
В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии провели мероприятия, приуроченные к празднованию Дня космонавтики.
В клубе учреждения прошла тематическая викторина, а в библиотеке развернулась выставка, посвящённая историческим событиям покорения космоса.
Кроме того, по сети кабельного телевидения осуждённым показали художественные фильмы, посвящённые советскому космонавту Юрию Гагарину, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые отпраздновали День космонавтики
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