В районе Бурятии «отрепетируют» борьбу с сибирской язвой





Ранее в управлении ветеринарии Бурятии сообщили , что эта проблема очень актуальна для нашей республики. Во всех районах РБ – за исключением Закаменского и Баунтовского – насчитывается свыше 300 стационарных неблагополучных пунктов. Наиболее свежие вспышки сибирской язвы фиксировались в 2007 и 2008 в Тункинском и Баргузинском.

В ближайший четверг, 20 апреля, в баргузинском улусе Улюкчикан пройдёт командно-штабное учение по локализации и ликвидации условных очагов сибирской язвы. Об этом сообщили на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».Цель мероприятия – совершенствование теоретических знаний и практических навыков при борьбе с этим заболеванием. Местных жителей власти призвали соблюдать спокойствие.Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, лёгких и миндалин. Подхватить его можно при дыхании, при употреблении заражённых продуктов (например, мяса) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.