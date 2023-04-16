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В районе Бурятии «отрепетируют» борьбу с сибирской язвой

В районе Бурятии «отрепетируют» борьбу с сибирской язвой
Общество,  Фото:Pixabay.com
Местных жителей призвали соблюдать спокойствие

В ближайший четверг, 20 апреля, в баргузинском улусе Улюкчикан пройдёт командно-штабное учение по локализации и ликвидации условных очагов сибирской язвы. Об этом сообщили на официальной странице районной администрации во «ВКонтакте».

Цель мероприятия – совершенствование теоретических знаний и практических навыков при борьбе с этим заболеванием. Местных жителей власти призвали соблюдать спокойствие.

Ранее в управлении ветеринарии Бурятии сообщили, что эта проблема очень актуальна для нашей республики. Во всех районах РБ – за исключением Закаменского и Баунтовского – насчитывается свыше 300 стационарных неблагополучных пунктов. Наиболее свежие вспышки сибирской язвы фиксировались в 2007 и 2008 в Тункинском и Баргузинском.

Сибирская язва – острое инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется септицемией (бактериальная инфекция, поражающая кровоток), поражением кожи, кишечника, лёгких и миндалин. Подхватить его можно при дыхании, при употреблении заражённых продуктов (например, мяса) и через повреждение кожных покровов или слизистой оболочки. В группе риска – люди, которые живут в деревнях или работают на животноводческих фермах. Опасности подвержены и горожане, покупающие мясо с «рук» (без ветеринарного клеймения) на стихийных рынках, где нет должного ветеринарного контроля.

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