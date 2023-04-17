В некоторых районах республики пройдёт снег
В понедельник, 17 апреля, в Бурятии слегка потеплеет. Днём синоптики обещают от +4 до +9, местами – до +14, а в северных районах – от -2 до +3 градусов. Утром на юге возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. В дневное время воздух в столице прогреется до +6, +8 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
До +14 потеплеет в Бурятии
Общество, Фото:
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