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До +14 потеплеет в Бурятии

До +14 потеплеет в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах республики пройдёт снег

В понедельник, 17 апреля, в Бурятии слегка потеплеет. Днём синоптики обещают от +4 до +9, местами – до +14, а в северных районах – от -2 до +3 градусов. Утром на юге возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. В дневное время воздух в столице прогреется до +6, +8 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. 
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