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В Бурятии ребёнку стало плохо в детском саду

В Бурятии ребёнку стало плохо в детском саду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А медсестры в сельском дошкольном учреждении не оказалось 

Этот инцидент произошёл на днях в прибайкальском посёлке Таловка. Ребёнку, посещающему местный детский сад, внезапно стало плохо, а медсестры в дошкольном учреждении (ДОУ), как выяснилось, нет. Сельчане поинтересовались, почему.

- Хорошо, что педиатр вёл приём в Таловке, а не в Татаурово, например. Хорошо, что скорая была на месте, а не в городе. Страшно представить, что могло бы случиться – никакие курсы, которые проходит воспитатель, не помогли бы, – говорится в сообщении, которое прислали в вайбер-группу «Прибайкалье-инфо 24/7». – Обязательно надо дождаться печального исхода, чтобы появилась ставка для медсестры? А кто будет отвечать за такой исход? Простой воспитатель.

По словам прибайкальцев, ребятишек в садике много и случиться может всё, что угодно. На это начальник РУО Елена Сунгатова пояснила: штатных медицинских работников в ДОУ района вообще нет. Согласно части 3 статьи 41 федерального закона № 273, первичную медицинскую помощь воспитанникам должны оказывать органы исполнительской власти в сфере здравоохранения.

- В ряде детских садов заключены договоры с центральной районной больницей или ФАПом, где медики приходят и осматривают деток. Первую помощь может оказать персонал, поскольку сотрудники проходят курсы первой помощи. В экстренных случаях вызывают скорую и родителей – что и сделали работники детского сада, – подчеркнула руководитель районного управления образования.
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