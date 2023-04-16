Центральное кладбище в Улан-Удэ утопает в мусоре

Горожане утверждают, что его не вывозят оттуда уже год
В популярном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» выложили фото, сделанные на Центральном кладбище в Улан-Удэ – это в микрорайоне Стеклозавод. Автор снимков, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что место для захоронения умерших буквально завалено мусором.
- Его не вывозят ещё с прошлого года. Заваливали не только могилу моего дедушки, но и мужчины рядом – и всем всё равно. Хотя недалеко есть специальные баки для мусора, – говорится в посте.
Ответственных призвали принять меры. В комментариях участники сообщества недоумевают, как можно было привести в порядок могилки своих близких и так поступить с чужими. А другие подписчики заявили, что пора прекратить покупать искусственные цветы и нести их на кладбища – мол, весь мусор в основном от них.
Горожане утверждают, что его не вывозят оттуда уже год
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