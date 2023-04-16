16 апреля

15 апреля

14 апреля

Популярное

На федеральном канале рассказали о «времянках» для сирот из Бурятии

На федеральном канале рассказали о «времянках» для сирот из Бурятии
Общество,  Фото:Pixabay.com
Жильё из дешёвых материалов уже начало разваливаться

В Бурятии для сирот возвели целый микрорайон «под ключ». Но жить в новых домах, которые построили из дешёвых материалов, оказалось невозможно. Вскоре они начали разваливаться.

О некачественном сиротском жилье рассказали на днях на платформе «Смотрим» (16+) канала «Россия 1», а видео разместили на официальной странице регионального отделения Народного фронта во «ВКонтакте». В сюжете говорится, что сами дома больше похожи на времянки. Люди жаловались, что их «собрали» из строительного мусора. Застройщик обещал сдать квартиры «под ключ», но в итоге всех пришлось просто расселить.

- В такой квартире с двумя детьми жить – это точно не вариант – плесень, сырость, – отмечают сироты.

Они недовольны качеством ламината и плитки. Одна из наших землячек, которой досталась такая «времянка», подала в суд и выиграла иск. В итоге более 60 замечаний устраняли за счёт застройщика. А вот другая подписала акт о приёмке без претензий и после не раз пожалела об этом.

- Снимаем пол, а его нет. Там просто полые белые контейнеры и сверху – какое-то покрытие, – поделилась она.

Дизайнеры отмечают, что ремонт от застройщика – всегда временный и, накопив достаточную сумму, нужно делать уже другой – по своим предпочтениям. В Госдуме тем временем предлагают создать единый стандарт отделки для нового жилья. Например, отказаться от линолеума и использовать только ламинат, а ещё – гидроизолировать санузлы. Но, по словам экспертов, порой и хорошие материалы не спасают ситуацию, если при ремонте не соблюдались технологии. «Не так прикрутили, «криво приделали», – в основном дефекты связаны именно с этим.

Специалисты подчёркивают: стандарт должен касаться не только материалов – необходимо описать технологию производства работ и требования к строителям, а потом – строго контролировать соблюдение этих новых правил.
сироты жилье

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Центральное кладбище в Улан-Удэ утопает в мусоре
Центральное кладбище в Улан-Удэ утопает в мусоре
Общество, 16.04.2023
Горожане утверждают, что его не вывозят оттуда уже год
На федеральном канале рассказали о «времянках» для сирот из Бурятии
На федеральном канале рассказали о «времянках» для сирот из Бурятии
Общество, 16.04.2023
Жильё из дешёвых материалов уже начало разваливаться
В Бурятии потеплеет и немного утихнет ветер
В Бурятии потеплеет и немного утихнет ветер
Общество, 16.04.2023
В некоторых районах пообещали +14 градусов
«С 1000 рублей делать нечего»: В районе Бурятии пожаловались на дорогущий сахар и конфеты
«С 1000 рублей делать нечего»: В районе Бурятии пожаловались на дорогущий сахар и конфеты
Общество, 16.04.2023
Закаменцы недовольны ценами на продуты в местных магазинах
Стало известно, сколько заплатят за выступление группы «Моя Мишель» в Бурятии
Стало известно, сколько заплатят за выступление группы «Моя Мишель» в Бурятии
Общество, 16.04.2023
Популярный коллектив пригласили на «Голос кочевников»
Главу северного района Бурятии признали виновным в халатности
Главу северного района Бурятии признали виновным в халатности
Общество, 16.04.2023
Игоря Пухарева обязали возместить семимиллионный ущерб за добычу песка
Улицу в центре Улан-Удэ закрыли для автомобилей и маршруток
Улицу в центре Улан-Удэ закрыли для автомобилей и маршруток
Общество, 16.04.2023
На Ленина на полмесяца изменится движение транспорта
На реках в Улан-Удэ разрушается лёд
На реках в Улан-Удэ разрушается лёд
Общество, 16.04.2023
Селенга и Уда в столице Бурятии постепенно тают
В Бурятии рассказали, как поживает первый телёнок «из пробирки»
В Бурятии рассказали, как поживает первый телёнок «из пробирки»
Общество, 16.04.2023
Новорожденный бычок уже заметно превзошёл своих сверстников
В Улан-Удэ жильцов многоэтажки обсчитали почти на полмиллиона
В Улан-Удэ жильцов многоэтажки обсчитали почти на полмиллиона
Общество, 16.04.2023
После судебных споров теплоэнергетикам пришлось эти деньги вернуть людям
Жительница Бурятии может стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале
Жительница Бурятии может стать «Звездой» вокального шоу на федеральном канале
Общество, 16.04.2023
Земляков просят поддержать её в онлайн-голосовании
В столице Бурятии следом за Трубачеева перекроют ещё две улицы
В столице Бурятии следом за Трубачеева перекроют ещё две улицы
Общество, 16.04.2023
Улан-удэнцам заявили, что без этого никак не обойтись
В Бурятии напомнили правила безопасности в Пасху
В Бурятии напомнили правила безопасности в Пасху
Общество, 16.04.2023
В МЧС объяснили, как случайно не устроить пожар в Христово Воскресение 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^