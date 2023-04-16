На федеральном канале рассказали о «времянках» для сирот из Бурятии

Жильё из дешёвых материалов уже начало разваливаться





В Бурятии для сирот возвели целый микрорайон «под ключ». Но жить в новых домах, которые построили из дешёвых материалов, оказалось невозможно. Вскоре они начали разваливаться.О некачественном сиротском жилье рассказали на днях на платформе «Смотрим» (16+) канала «Россия 1», а видео разместили на официальной странице регионального отделения Народного фронта во «ВКонтакте». В сюжете говорится, что сами дома больше похожи на времянки. Люди жаловались, что их «собрали» из строительного мусора. Застройщик обещал сдать квартиры «под ключ», но в итоге всех пришлось просто расселить.- В такой квартире с двумя детьми жить – это точно не вариант – плесень, сырость, – отмечают сироты.Они недовольны качеством ламината и плитки. Одна из наших землячек, которой досталась такая «времянка», подала в суд и выиграла иск. В итоге более 60 замечаний устраняли за счёт застройщика. А вот другая подписала акт о приёмке без претензий и после не раз пожалела об этом.- Снимаем пол, а его нет. Там просто полые белые контейнеры и сверху – какое-то покрытие, – поделилась она.Дизайнеры отмечают, что ремонт от застройщика – всегда временный и, накопив достаточную сумму, нужно делать уже другой – по своим предпочтениям. В Госдуме тем временем предлагают создать единый стандарт отделки для нового жилья. Например, отказаться от линолеума и использовать только ламинат, а ещё – гидроизолировать санузлы. Но, по словам экспертов, порой и хорошие материалы не спасают ситуацию, если при ремонте не соблюдались технологии. «Не так прикрутили, «криво приделали», – в основном дефекты связаны именно с этим.Специалисты подчёркивают: стандарт должен касаться не только материалов – необходимо описать технологию производства работ и требования к строителям, а потом – строго контролировать соблюдение этих новых правил.