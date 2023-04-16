Участнику СВО из Бурятии помогли добиться выплат и звания ветерана боевых действий



Юлия Жамбалова, в свою очередь, направила запрос в военную прокуратуру гарнизона, где проходил службу участник СВО. Вопрос решился в его пользу.



- Документы направлены, звание – получено, а выплаты назначили и перечислили на счет военнослужащего, – рассказали в аппарате уполномоченного.

К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель республики, принимавший участие в специальной военной операции. Наш земляк, получивший там ранение, вернулся домой. Он пришёл к омбудсмену на личный приём и попросил помочь получить личное дело и выписки из приказа в воинской части. Документы потребовались мужчине для перечисления всех положенных выплат и присвоения звания «Ветеран боевых действий».