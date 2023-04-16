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В Бурятии потеплеет и немного утихнет ветер

В Бурятии потеплеет и немного утихнет ветер
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В некоторых районах пообещали +14 градусов

В Бурятии  немного улучшится погода. В начале следующей недели воздух в некоторых районах прогреется до +14 градусов. Местами обещают от +4 до +9. Правда, ночью сохранится «минус»: от 7 до 12, кое-где – от 1 до 6, а на севере – до 22 градусов ниже нуля.

По южной половине республики обещают снег. Ветер слегка утихнет: его порывы будут достигать максимум 14 метров в секунду. 

Ранее в Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц весны. Согласно ему, средняя температура воздуха в апреле окажется примерно на один градус выше, чем в предыдущие годы, а в юго-западных районах – около средних многолетних значений.

Осадков в большинстве районов выпадет около нормы или больше, чем обычно. А вот на юго-западе и севере их, наоборот, будет меньше привычного.
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