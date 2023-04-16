В Госдуме после обращения бурятских врачей взялись за термин «медуслуга»

Из законодательства хотят убрать понятие «медицинская услуга» и заменить его другим – «медицинская помощь». Соответствующий законопроект уже готовят в Государственной Думе. Об этом заявил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.
- Мы должны сказать всем нашим докторам, что уважаем вас и что вы оказываете именно помощь, а не услугу. Тем более даже по всем юридическим моментам это не услуга, – цитирует его «Парламентская газета».
По словам Хубезова, сейчас решается вопрос, исключать ли этот термин из всех документов или только из некоторых.
- Например, для Фонда обязательного медицинского страхования медицинская услуга – просто единица оказанных действий. Их специалисты выступают как финансисты, – пояснил депутат.
Ранее сотрудники детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) опубликовали обращение к депутатам Народного Хурала. Врачи и медики призвали парламентариев выступить с инициативой об исключении из закона «Об основах охраны здоровья граждан» вышеуказанной формулировки «медицинская услуга», поскольку уверены: это защитит их от уголовных преследований.
- Статья 238 Уголовного кодекса РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» применяется и к медицинским работникам, поскольку наша работа по оказанию медицинской помощи, согласно федеральному закону № 323 («Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), состоит из медицинских услуг, – пояснили они.
Поскольку в УК нет отдельной трактовки этого термина, а подходы к квалификации медицинских преступлений на основе профессионального экспертного заключения в судебной практике отсутствуют, к врачам применяют обобщённое понятие «оказание услуг». Из-за этого вышеуказанная статья распространяется и на медицинские, и на бытовые.
Так вот, медики хотят, чтобы она не затрагивала их деятельность и просят наложить на неё мораторий.
- Необходимы срочные меры по прекращению дальнейшего применения к врачам 238-ой статьи – до разработки правовых норм относительно понятий «безопасная медицинская услуга» и «качество медицинской услуги», – отметили в ДРКБ.
- Статья 238 Уголовного кодекса РФ – «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» применяется и к медицинским работникам, поскольку наша работа по оказанию медицинской помощи, согласно федеральному закону № 323 («Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), состоит из медицинских услуг, – пояснили они.
Поскольку в УК нет отдельной трактовки этого термина, а подходы к квалификации медицинских преступлений на основе профессионального экспертного заключения в судебной практике отсутствуют, к врачам применяют обобщённое понятие «оказание услуг». Из-за этого вышеуказанная статья распространяется и на медицинские, и на бытовые.
Так вот, медики хотят, чтобы она не затрагивала их деятельность и просят наложить на неё мораторий.
- Необходимы срочные меры по прекращению дальнейшего применения к врачам 238-ой статьи – до разработки правовых норм относительно понятий «безопасная медицинская услуга» и «качество медицинской услуги», – отметили в ДРКБ.