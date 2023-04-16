В Госдуме после обращения бурятских врачей взялись за термин «медуслуга»



Из законодательства хотят убрать понятие «медицинская услуга» и заменить его другим – «медицинская помощь». Соответствующий законопроект уже готовят в Государственной Думе. Об этом заявил председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов.



- Мы должны сказать всем нашим докторам, что уважаем вас и что вы оказываете именно помощь, а не услугу. Тем более даже по всем юридическим моментам это не услуга, – цитирует его «Парламентская газета».



По словам Хубезова, сейчас решается вопрос, исключать ли этот термин из всех документов или только из некоторых.



- Например, для Фонда обязательного медицинского страхования медицинская услуга – просто единица оказанных действий. Их специалисты выступают как финансисты, – пояснил депутат.



