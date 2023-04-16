Главу северного района Бурятии признали виновным в халатности

Игоря Пухарева обязали возместить семимиллионный ущерб за добычу песка



Северобайкальский городской суд вынес приговор главе Северо-Байкальского района Игорю Пухареву. Его признали виновным в халатности (ненадлежащем исполнении своих обязанностей) – по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ.



Как выяснилось, Пухарев, будучи руководителем муниципального образования, подписал договор об аренде земельного участка, в рамках которого один индивидуальный предприниматель и аффилированные с ним компании добывали песок в местности «Кичерские поля», причём незаконно, без оформления лицензии на право пользования недрами.



Ущерб, причинённый государству, оценили в 7 миллионов 41 тысячу 786 рублей. Дело в том, что разведка и разработка новых месторождений, ранее не затронутых эксплуатационными работами, в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории запрещена. В суде заявили: у Пухарева – с учётом уровня его профессиональной подготовки и опыта работы – «имелась реальная возможность исполнить свои обязанности надлежащим образом». К примеру, привлечь специалистов и экспертов и даже лично убедиться, что никакой лицензии у предпринимателя не было.



В итоге главе района назначили штраф размером в 100 тысяч рублей и тут же освободили от наказания «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности» – на основании пункта «а» части 2 статьи 78 УК РФ. Тем не менее, возместить семимиллионный ущерб придётся. После рассмотрения апелляции Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменения. Он уже вступил в законную силу.

