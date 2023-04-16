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На реках в Улан-Удэ разрушается лёд

На реках в Улан-Удэ разрушается лёд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Селенга и Уда в столице Бурятии постепенно тают

На реках республики продолжается разрушение ледяного покрова. Об этом сообщили в Бурятском гидрометцентре.

Так, на Селенге в черте Улан-Удэ наблюдается подвижка льда, а на Уде – закраины (небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замёрзшем водоёме – прим.).

Ранее синоптики рассказали, что на отдельных участках Селенги, рек Гоуджекит, Хилок, Чикой и Иркут отмечаются признаки постепенного разрушения льда – промоины и закраины. В южной же части Байкала его толщина на 5-19 сантиметров больше нормы и близка к ней, а вот в средней и северной части озера – на 5-25 и на 20-40 см меньше положенного.

- Из-за повышения дневных температур вдоль береговой полосы Байкала активизировалось развитие весенних процессов. Там отмечается увеличение трещин, появление закраин, промоин и воды на льду. В районе острова Ольхон есть обширные участки открытой воды, – отмечают в гидрометцентре.
лед реки Селенга Уда

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