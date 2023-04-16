На реках в Улан-Удэ разрушается лёд

Селенга и Уда в столице Бурятии постепенно тают
На реках республики продолжается разрушение ледяного покрова. Об этом сообщили в Бурятском гидрометцентре.
Так, на Селенге в черте Улан-Удэ наблюдается подвижка льда, а на Уде – закраины (небольшое водное пространство между берегом и краем льда на замёрзшем водоёме – прим.
).
Ранее синоптики рассказали
, что на отдельных участках Селенги, рек Гоуджекит, Хилок, Чикой и Иркут отмечаются признаки постепенного разрушения льда – промоины и закраины. В южной же части Байкала его толщина на 5-19 сантиметров больше нормы и близка к ней, а вот в средней и северной части озера – на 5-25 и на 20-40 см меньше положенного.
- Из-за повышения дневных температур вдоль береговой полосы Байкала активизировалось развитие весенних процессов. Там отмечается увеличение трещин, появление закраин, промоин и воды на льду. В районе острова Ольхон есть обширные участки открытой воды, – отмечают в гидрометцентре.
На Ленина на полмесяца изменится движение транспорта
Селенга и Уда в столице Бурятии постепенно тают
Новорожденный бычок уже заметно превзошёл своих сверстников
После судебных споров теплоэнергетикам пришлось эти деньги вернуть людям
Земляков просят поддержать её в онлайн-голосовании
Улан-удэнцам заявили, что без этого никак не обойтись
В МЧС объяснили, как случайно не устроить пожар в Христово Воскресение
Тункинцы недовольны, что за трёхчасовую поездку приходится отдавать по 800 рублей
Его запустят между двумя регионами на майских праздниках
Надежда Абзаева представит дутые корсеты, бомберы и лонгсливы на столичных маркетах
Стало известно, как в республике за месяц изменились цены на продукты и услуги
Днём по республике +4, +9, местами 0,-5
В программе – концерт, мастер-классы, народные игры и Детская Верхнеудинская ярмарка
Мужчина нанёс другу множество ударов кулаками, ногами и деревянным табуретом по голове и другим частям тела
Аренда трёхкомнатных квартир подешевела