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В столице Бурятии следом за Трубачеева перекроют ещё две улицы

В столице Бурятии следом за Трубачеева перекроют ещё две улицы
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Улан-удэнцам заявили, что без этого никак не обойтись

После того, как из-за строительства третьего моста через Уду перекрыли участок на Трубачеева – на её пересечении с улицами Ключевская и Сахьяновой – жители бурятской столицы начали сетовать на постоянные заторы. Огромные пробки, в частности, образовались на Терешковой.

В ответ на эти жалобы власти призвали горожан набраться терпения. К ситуации вскоре подключились представители регионального отделения Народного фронта. Они заявили: временный проезд опасен и крайне неудобен и для пешеходов, и для автомобилистов – он весь был в ухабах и очень сужен из-за разросшихся кустарников и брошенных рядом машин. К тому же там не оказалось ни одного знака, который бы намекнул на то, что оживлённую в обычное время дорогу нужно объезжать по новому пути.

Вплотную взялись за этот вопрос и в Общественной палате (ОП) Бурятии. Власти и дорожников призвали обеспечить водителям максимально комфортный объезд. В итоге к мнению общественников прислушались. Сдвиги в лучшую сторону улан-удэнцы заметили в конце марта

- Грунтовые участки временного объезда выровняли грейдером и отсыпали гравием, а на одном из них срезали косогор. Благодаря этому дорога стала шире и в целом удобнее и безопаснее для водителей, – констатировали в Народном фронте.

А недавно стало известно, что следом за Трубачеева в Улан-Удэ ограничат движение на улицах Сахьяновой и Ключевская.
 
- На этих улицах тоже приступят переустройству сетей, в том числе – трамвайных путей. Поэтому, к сожалению, без перекрытия этих улиц не обойтись, – рассказали в Минтрансе РБ со ссылкой на руководство ГКУ «Бурятрегионавтодор».

Разъяснили жителям бурятской столицы и ситуацию с полным перекрытием Трубачеева. Изначально хотели сделать частичное и организовать на улице реверсивное движение, но из-за выноса подземных коммуникаций и их переустройства это оказалось невозможно.

- Земляные работы ведутся на глубине до шести метров, поэтому есть риск обвала проезжей части по ширине от 3 до 5 метров, – пояснил и. о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Игорь Петров. – Если бы мы организовали рядом движение для автомобилистов, то подвергли бы их опасности. Ранее вариант частичного перекрытия дороги действительно рассматривался, но ради безопасности приняли другое решение. К тому же на объекте работает тяжёлая техника, которая также может стать причиной аварии.

По словам Игоря Петрова, перекрывать дорогу или нет, решают эксперты с техническим образованием.
 
- Конечно, многие сейчас испытывают неудобства, в том числе – сотрудники нашего учреждения. Мы все живём в Улан-Удэ. Но, повторюсь, безопасность – прежде всего, – подчеркнул он. – Схему объезда разрабатывали наши специалисты совместно с сотрудниками ОАО «Хотьковский автомост» (компания-подрядчик по строительству моста– прим.) и администрацией Улан-Удэ-Удэ. Согласно ей, объезд предусмотрен только по улицам Терешковой, Сахьяновой и Солнечная.
 
В ГКУ напомнили: для удобства местных жителей сохранили маршруты № 82 и 77 – оба следуют по Трубачеева и далее – по Сахьяновой. Этим путём ездят и некоторые автомобилисты.

- Мы не можем запретить им ездить по этим дорогам. По данным администрации города, грунтовые участки выровняли грейдером и отсыпали гравием, а на одном из них срезали косогор. Дорога стала не на много, но удобнее, – добавил руководитель учреждения.
 
В ходе земляных работ находят много неучтённых сетей.

- О каких-то сами собственники могли не сообщить. Искать виновных и почему данные об этих сетях не передали проектировщикам, смысла нет. Мы «на ходу» вносим изменения в проект, согласовываем их с Госэкспертизой и продолжаем работу, – сообщил Игорь Петров.

На днях состоялось очередное рабочее совещание с представителями регионального отделения Народного фронта, на котором в очередной раз обсудили вопросы, связанные с перекрытием улицы.
 
- В целом провели несколько встреч. Были и неоднократные совместные выезды на объект. Но, кроме критики, конкретных предложений, которые можно было бы принять во внимание и учесть при работе, от ОНФ не поступало, – заявили в «Бурятрегионавтодоре».
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