В Бурятии напомнили правила безопасности в Пасху

В МЧС объяснили, как случайно не устроить пожар в Христово Воскресение



В воскресенье, 16 апреля, все верующие отмечают один из главных православных праздников – Пасху. В этот день традиционно проходят различные религиозные мероприятия и богослужения.



В республиканском управлении МЧС жителям Бурятии решили напомнить правила пожарной безопасности в Светлое Христово Воскресенье. Так, нужно быть предельно аккуратными и осторожными при зажигании свечи. Рукава одежды лучше закатать, а волосы – убрать, чтобы случайно не коснуться ими огня.



Следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечку рядом с вашей одеждой. Держитесь на расстоянии от других прихожан и не устраивайте давку. Нелишним будет изучить планировку молельного зала и здания церкви в целом.



Если одежда всё же загорелась, быстро скиньте её и постарайтесь потушить с помощью огнетушителя либо накройте плотным материалом. Если сработала пожарная сигнализация и системы оповещения, быстро и без паники покиньте молельный зал.