Тункинцы недовольны, что за трёхчасовую поездку приходится отдавать по 800 рублей
Жителей Тункинского района возмутила стоимость проезда на маршрутке до соседнего Иркутска. По их словам, от районного центра – Кырена – до Улан-Удэ добираться 6 часов и за билет при этом просят 1100 рублей. А вот в столицу Приангарья ехать нужно вдвое меньше – 3 часа, но платить приходится 800.
- Кто устанавливает цены? Почему так дорого ехать до Иркутска? – поинтересовались сельчане в местной вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7».
Представитель компании, занимающейся перевозками из Тункинского района в Иркутскую область, пояснил: если приобретать билеты через сайт, то они обойдутся в 800 рублей, если в кассе – в 700.
- Водители получают на руки 600. Остальное – это кассовый сбор либо сайта. Пассажиропоток у нас ниже, чем в Улан-Удэ. В Улан-Удэ регулированный тариф, на Иркутск – нет, поскольку мы ездим по заказу, – отметили в компании и добавили, что размер самого кассового сбора в столице Бурятии меньше.
Жители приграничного района Бурятии пожаловались на дорогие билеты до Иркутска
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