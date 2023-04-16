Жители приграничного района Бурятии пожаловались на дорогие билеты до Иркутска

Тункинцы недовольны, что за трёхчасовую поездку приходится отдавать по 800 рублей



Жителей Тункинского района возмутила стоимость проезда на маршрутке до соседнего Иркутска. По их словам, от районного центра – Кырена – до Улан-Удэ добираться 6 часов и за билет при этом просят 1100 рублей. А вот в столицу Приангарья ехать нужно вдвое меньше – 3 часа, но платить приходится 800.



- Кто устанавливает цены? Почему так дорого ехать до Иркутска? – поинтересовались сельчане в местной вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7».



Представитель компании, занимающейся перевозками из Тункинского района в Иркутскую область, пояснил: если приобретать билеты через сайт, то они обойдутся в 800 рублей, если в кассе – в 700.



- Водители получают на руки 600. Остальное – это кассовый сбор либо сайта. Пассажиропоток у нас ниже, чем в Улан-Удэ. В Улан-Удэ регулированный тариф, на Иркутск – нет, поскольку мы ездим по заказу, – отметили в компании и добавили, что размер самого кассового сбора в столице Бурятии меньше.