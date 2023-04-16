Его запустят между двумя регионами на майских праздниках
На предстоящих праздниках из Иркутска в Северобайкальск и обратно будет курсировать ещё один поезд (№505/506). Всего он совершит три рейса – 29 апреля, 5 и 7 мая, сообщается в вайбер-группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Время отправления из столицы Приангарья – 23:06, прибытия в Северобайкальск – через день в девять часов утра. Обратно состав будет отъезжать в 17:05, а спустя сутки, в 06:10 по местному времени, пассажиры окажутся в Иркутске.
Север Бурятии и Иркутскую область свяжет дополнительный поезд
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