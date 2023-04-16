16 апреля

15 апреля

14 апреля

Популярное

Север Бурятии и Иркутскую область свяжет дополнительный поезд

Север Бурятии и Иркутскую область свяжет дополнительный поезд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его запустят между двумя регионами на майских праздниках

На предстоящих праздниках из Иркутска в Северобайкальск и обратно будет курсировать ещё один поезд (№505/506). Всего он совершит три рейса – 29 апреля, 5 и 7 мая, сообщается в вайбер-группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

Время отправления из столицы Приангарья – 23:06, прибытия в Северобайкальск – через день в девять часов утра. Обратно состав будет отъезжать в 17:05, а спустя сутки,  в 06:10 по местному времени, пассажиры окажутся в Иркутске.

поезд железная дорога Северобайкальск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители приграничного района Бурятии пожаловались на дорогие билеты до Иркутска
Жители приграничного района Бурятии пожаловались на дорогие билеты до Иркутска
Общество, 16.04.2023
Тункинцы недовольны, что за трёхчасовую поездку приходится отдавать по 800 рублей
Север Бурятии и Иркутскую область свяжет дополнительный поезд
Север Бурятии и Иркутскую область свяжет дополнительный поезд
Общество, 16.04.2023
Его запустят между двумя регионами на майских праздниках
Дизайнер из Бурятии блеснёт своей коллекцией одежды в Москве
Дизайнер из Бурятии блеснёт своей коллекцией одежды в Москве
Общество, 16.04.2023
Надежда Абзаева представит дутые корсеты, бомберы и лонгсливы на столичных маркетах
В Бурятии подорожали сладости, лекарства и путешествия в Азию
В Бурятии подорожали сладости, лекарства и путешествия в Азию
Общество, 16.04.2023
Стало известно, как в республике за месяц изменились цены на продукты и услуги
В Бурятии ветреная погода
В Бурятии ветреная погода
Общество, 16.04.2023
Днём по республике +4, +9, местами 0,-5
Этнографический музей приглашает улан-удэнцев на празднование Светлой Пасхи
Этнографический музей приглашает улан-удэнцев на празднование Светлой Пасхи
Общество, 15.04.2023
В программе – концерт, мастер-классы, народные игры и Детская Верхнеудинская ярмарка

Житель Бурятии получил 8 лет колонии за убийство приятеля
Житель Бурятии получил 8 лет колонии за убийство приятеля
Общество, 15.04.2023
Мужчина нанёс другу множество ударов кулаками, ногами и деревянным табуретом по голове и другим частям тела
В Улан-Удэ подорожала аренда «однушек» и «двушек»
В Улан-Удэ подорожала аренда «однушек» и «двушек»
Общество, 15.04.2023
Аренда трёхкомнатных квартир подешевела
В Забайкалье бдительная пенсионерка помогла полиции задержать мошенника
В Забайкалье бдительная пенсионерка помогла полиции задержать мошенника
Общество, 15.04.2023
Пожилую женщину поощрили: вручили ценный подарок и благодарственное письмо
В Улан-Удэ прошло освящение куличей
В Улан-Удэ прошло освящение куличей
Общество, 15.04.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В Бурятии клещи покусали 41 человека
В Бурятии клещи покусали 41 человека
Общество, 15.04.2023
Запланировано привить против клещевого вирусного энцефалита 113,1 тыс. человек в регионе
Жителям Бурятии напомнили о правилах выбора продуктов к Пасхе
Жителям Бурятии напомнили о правилах выбора продуктов к Пасхе
Общество, 15.04.2023
При выборе продуктов обращайте внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения и сведения об изготовителе
В Бурятии выписали младенца, родившегося после страшного ДТП
В Бурятии выписали младенца, родившегося после страшного ДТП
Общество, 15.04.2023
«На сегодняшний день его состоянию ничего не угрожает», - отметили врачи

В Забайкальском нацпарке начался ежегодный учёт бурого медведя
В Забайкальском нацпарке начался ежегодный учёт бурого медведя
Общество, 15.04.2023
На первом этапе учётов сотрудники отделов науки и охраны считают следы на контрольных участках и проезжают береговую линию
Четверо улан-удэнцев пытались передать наркотики в колонию
Четверо улан-удэнцев пытались передать наркотики в колонию
Общество, 15.04.2023
В ходе предварительного следствия подсудимые полностью признали вину и раскаялись

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^