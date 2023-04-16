В Бурятии подорожали сладости, лекарства и путешествия в Азию

Кроме того, выросли цены и тарифы на поездки в поездах дальнего следования (на 8,9%), в городских автобусах и такси (1,7%) и на аренду автомобилей (1,3%).



Больше начали брать в Бурятии за услуги по воспитанию детей (на 23,3%), за печать цветных фотографий (3,2%), глажку белья (2,8%), стрижку и другие услуги парикмахерских (2,2%), за посещение бани (1,4%), обучение в автошколах (8,3%) и ссузах (0,4%).



Сильнее начали бить по кошелькам также отдых на Черноморское побережье России и в Крыму (+28%), проживание в двух- и трёхзвёздочных гостиницах (14,5% и 1,8%), посещение музеев и выставок (13,2%), отправка простой посылки по России (19,4%), аренда двухкомнатной квартиры (4,3%), клинический осмотр животных (2,5 %) и мойка легкового автомобиля (1,9%). Увеличилась банковская комиссия при переводе средств на карту клиенту другого банка (11,2%). Вместе с тем снизилась стоимость авиабилетов в экономклассе (на 4,5%) и установки пластиковых окон (0,5%).



В Бурятстате рассказали, какие товары в Бурятии сильнее всего подорожали в первый месяц весны, а что, напротив, стало дешевле. Свою лепту в рост цен внесли кондитерские изделия. Это шоколадные конфеты – натуральные и с добавками (+6,8%), зефир и пастила (4%), печенье (2,9%), шоколад (2,8%), мягкие конфеты в шоколадной глазури (2,3%), пряники (1,7%), а также кексы и рулеты (0,6%).Кроме того, заметно наценились сметана (на 6,9%), куриные яйца (6,6%), детский творожок (6%) и творог (5,6%), баранина – кроме бескостного мяса (5%), замороженные разделанные креветки (4,9%), фруктовые соки (4,1%), натуральный растворимый и кофе на вынос (3,9%), зелёный чай (3,8%), рыбные натуральные и консервы с маслом (2,9%), солёная, маринованная и копчёная рыба и пиво (2,8%) и сельдь соленая (2,6%).Из овощей, фруктов, цитрусовых и различных плодов в этом списке – огурцы (23,3%), лимоны (10,9%), замороженные ягоды (9,3%), апельсины (6,9%), яблоки и свежие грибы (3,7%) картофель (2,2%), морковь (1,4%), свежая зелень (12,5%), помидоры (9,3%), свёкла и виноград (7,1%), чеснок (4,8%), репчатый лук (3,8%), бананы (2,3%), груши (1,9%) и орехи (1,2%).В то же время в марте в республике снизились цены на охлаждённую рыбу (на 8,3%), овощные консервы для детского питания (7,8%), кетчуп (7,6%), поваренную соль (4,9%), сливочное мороженое, чёрный чай в пакетиках и майонез (4,1%), горох и фасоль (3,4%), гречку (3,3%), вермишель (3,2%), сырокопчёную колбасу (3,1%), солёные и копчёные деликатесы из рыбы (2,6%) и замороженную разделанную рыбу – помимо лососевых пород (на 2,4%).Дороже стали и некоторые лекарства, не относящиеся к необходимым и важнейшим (на 0,3%). А вот ЖНВЛП продавали дороже в среднем на 0,2%. Больше также пришлось платить за бинты (на 2,8%), медицинские безртутные термометры (2,7%) и корригирующие очки (2,3%). Зато на 1,9% подешевели электронные аппараты для измерения артериального давления.Кроме того, в Бурятии взлетели цены на туалетную бумагу (на 5,9%), детские соски (пустышки) (2,3%), бумажные столовые салфетки (1,4%), детский крем (1,1%), бутылочки для кормления (0,8%), автомобильный бензин (0,4%), зато упали они на туалетное мыло (на 3%), зубные щётки (на 2,5%), стиральный порошок (на 1,7%), женские гигиенические прокладки (на 1,6%) и газомоторное топливо (1%).Поднялись ценники и на смарт-часы (на 9,1%), краску для волос (на 8,3%), тарированный цемент (7,2%), пену для бритья (7,1%), домашнюю обувь (тапочки) для взрослых с текстильным верхом, обрезные доски (6,4%), детские летние туфли (сандалеты, на 5%), мягкие кресла (4,8%), чернографитные карандаши (4,6%), детские футболки и землю для растений (4,5%), школьные велосипеды (на 4,3%), платяные и бельевые шкафы (4,1%) и зонты (4%).Зато в марте можно было сэкономить на детских автокреслах (примерно 8,8%), энергосберегающих лампах (7,1%), электрических дрелях (6,4%), керамической и облицовочной плитке для внутренних работ (4,7%), жидком мыле (4,5%), красном кирпиче (4,4%), наборе корпусной мебели и джинсах для школьников (4,1%) и кремах для лица (3,8 %).Путешествовать тоже стало накладнее. Сильнее всего подорожали поездки в Египет (на 22,4%), отдельные страны Средней (9,6%) и Юго-Восточной Азии (0,8%). При этом отдых в Турции подешевел на 6,2 %.