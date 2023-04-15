15 апреля

14 апреля

Популярное

В Улан-Удэ прошло освящение куличей

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия 

Православные Бурятии готовятся к празднованию Светлой Пасхи. Сегодня у Свято-Одигитриевского собора в Улан-Удэ состоялось освящение куличей, творожных пасох, крашеных яиц. Пасхальную снедь освящал сам митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.

- 15 апреля в Великую и Преблагословенную Субботу в Свято-Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил Великую Вечерню в соединении с последней в этом году Божественной Литургией святого Василия Великого. За богослужением были прочитаны положенные в этот день 15 ветхозаветных паремий.

После окончания Литургии были освящены, как положено по Уставу, хлебы и вино, а затем на специально установленных на территории храма столах принесённые прихожанами пасхальные снеди — сдобные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, - сообщают в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Также здесь добавили, что богослужениями Великой Субботы заканчивается Страстная седмица.

«В своих архипастырских поучениях за богослужениями митрополит Иосиф раскрывал значение для верующих воспоминаемых в дни Страстной седмицы событий, сознание духовной сопричастности к которым укрепляет в вере и твердой решимости сообразовывать свою жизнь с евангельскими заветами Господа нашего Иисуса Христа», - заключили в епархии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 15 апреля освящение пасхальной снеди начнётся в Свято-Одигитриевском соборе после литургии в 11 часов и будет продолжаться до 18 часов.

В течение всего дня у всех пришедших есть возможность помолиться в храме, приложиться к Плащанице и услышать пасхальные песнопения во время освящения.

А в ночь с субботы на воскресенье в храмах будет совершена Пасхальная Полунощница и крестный ход. В полночь прозвучит главное песнопение праздника: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И затем начнётся пасхальная заутреня.

Божественную литургию совершит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф в сослужении епархиального духовенства.

17 апреля в 8:30 в Троицкий храм в Улан-Удэ будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Каждый верующий сможет получить его частичку.

Возрастное ограничение 0+.


Пасха освящение богослужение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии клещи покусали 41 человека
В Бурятии клещи покусали 41 человека
Общество, 15.04.2023
Запланировано привить против клещевого вирусного энцефалита 113,1 тыс. человек в регионе
Жителям Бурятии напомнили о правилах выбора продуктов к Пасхе
Жителям Бурятии напомнили о правилах выбора продуктов к Пасхе
Общество, 15.04.2023
При выборе продуктов обращайте внимание на дату производства, сроки годности, условия хранения и сведения об изготовителе
В Бурятии выписали младенца, родившегося после страшного ДТП
В Бурятии выписали младенца, родившегося после страшного ДТП
Общество, 15.04.2023
«На сегодняшний день его состоянию ничего не угрожает», - отметили врачи

В Забайкальском нацпарке начался ежегодный учёт бурого медведя
В Забайкальском нацпарке начался ежегодный учёт бурого медведя
Общество, 15.04.2023
На первом этапе учётов сотрудники отделов науки и охраны считают следы на контрольных участках и проезжают береговую линию
Четверо улан-удэнцев пытались передать наркотики в колонию
Четверо улан-удэнцев пытались передать наркотики в колонию
Общество, 15.04.2023
В ходе предварительного следствия подсудимые полностью признали вину и раскаялись
За минувшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар
За минувшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар
Общество, 15.04.2023
На утро 15 апреля очаг ликвидирован
Спортивный МТБ-велосезон в Бурятии стартует в мае
Спортивный МТБ-велосезон в Бурятии стартует в мае
Общество, 15.04.2023
Первые в этом году республиканские соревнования проведут в Шаманских горах
Жителя Бурятии осудили за издевательства над женой
Жителя Бурятии осудили за издевательства над женой
Общество, 15.04.2023
Мужчина заподозрил жену в неверности
В Бурятии пройдёт республиканский турнир по боксу
В Бурятии пройдёт республиканский турнир по боксу
Общество, 15.04.2023
В соревнованиях примут участие юные спортсмены
В Бурятии к вечеру ухудшится погода
В Бурятии к вечеру ухудшится погода
Общество, 15.04.2023
Ожидается сильный ветер и дождь 
В Бурятии расскажут о иппическом жанре
В Бурятии расскажут о иппическом жанре
Общество, 14.04.2023
В Улан-Удэ прочтут лекцию о творчестве ссыльного художника
В Забайкалье впервые будет организовано движение двух ретропоездов
В Забайкалье впервые будет организовано движение двух ретропоездов
Общество, 14.04.2023
Накануне Дня Победы составы посетят 21 станцию
В Бурятии выберут лучшего директора школы
В Бурятии выберут лучшего директора школы
Общество, 14.04.2023
Заявки можно подать до 24 апреля
Центральный стадион Бурятии откроют 17 апреля
Центральный стадион Бурятии откроют 17 апреля
Общество, 14.04.2023
По утрам для любителей спорта будут свободны беговые дорожки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^