В Улан-Удэ прошло освящение куличей

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Православные Бурятии готовятся к празднованию Светлой Пасхи. Сегодня у Свято-Одигитриевского собора в Улан-Удэ состоялось освящение куличей, творожных пасох, крашеных яиц. Пасхальную снедь освящал сам митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф.
- 15 апреля в Великую и Преблагословенную Субботу в Свято-Одигитриевском соборе г. Улан-Удэ митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил Великую Вечерню в соединении с последней в этом году Божественной Литургией святого Василия Великого. За богослужением были прочитаны положенные в этот день 15 ветхозаветных паремий.
После окончания Литургии были освящены, как положено по Уставу, хлебы и вино, а затем на специально установленных на территории храма столах принесённые прихожанами пасхальные снеди — сдобные куличи, творожные пасхи и крашеные яйца, - сообщают в Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Также здесь добавили, что богослужениями Великой Субботы заканчивается Страстная седмица.
«В своих архипастырских поучениях за богослужениями митрополит Иосиф раскрывал значение для верующих воспоминаемых в дни Страстной седмицы событий, сознание духовной сопричастности к которым укрепляет в вере и твердой решимости сообразовывать свою жизнь с евангельскими заветами Господа нашего Иисуса Христа», - заключили в епархии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 15 апреля освящение пасхальной снеди начнётся в Свято-Одигитриевском соборе после литургии в 11 часов и будет продолжаться до 18 часов.
В течение всего дня у всех пришедших есть возможность помолиться в храме, приложиться к Плащанице и услышать пасхальные песнопения во время освящения.
А в ночь с субботы на воскресенье в храмах будет совершена Пасхальная Полунощница и крестный ход. В полночь прозвучит главное песнопение праздника: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И затем начнётся пасхальная заутреня.
Божественную литургию совершит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф в сослужении епархиального духовенства.
17 апреля в 8:30 в Троицкий храм в Улан-Удэ будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Каждый верующий сможет получить его частичку.
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В Улан-Удэ прошло освящение куличей
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