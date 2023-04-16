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В Бурятии ветреная погода

В Бурятии ветреная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём по республике +4, +9, местами 0,-5

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 апреля по республике: облачно с прояснением, местами небольшие осадки, по северу и юго-западу умеренные. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +4, +9, местами 0,-5.

В Улан-Удэ ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +4, +6.


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