Этнографический музей приглашает улан-удэнцев на празднование Светлой Пасхи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В программе – концерт, мастер-классы, народные игры и Детская Верхнеудинская ярмарка



Для гостей музея будут организованы: праздничный концерт с яркими, весёлыми, задорными песнями и танцами, площадка с мастер-классами по росписи пасхальных яиц, аллея из гигантских яиц для совместного творчества родителей и детей.



Народные игры и хороводы позволят всем гостям в полной мере насладиться праздником.



Дополнит праздник Детская Верхнеудинская ярмарка, на которой будут представлены изделия народного декоративно-прикладного творчества детей.



Мероприятие пройдёт 16 апреля с 13:00 до 15:00 часов, сообщили в Этнографическом музее народов Забайкалья.



Возрастное ограничение: 0+.



