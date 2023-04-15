Этнографический музей приглашает улан-удэнцев на празднование Светлой Пасхи

В программе – концерт, мастер-классы, народные игры и Детская Верхнеудинская ярмарка
Для гостей музея будут организованы: праздничный концерт с яркими, весёлыми, задорными песнями и танцами, площадка с мастер-классами по росписи пасхальных яиц, аллея из гигантских яиц для совместного творчества родителей и детей.
Народные игры и хороводы позволят всем гостям в полной мере насладиться праздником.
Дополнит праздник Детская Верхнеудинская ярмарка, на которой будут представлены изделия народного декоративно-прикладного творчества детей.
Мероприятие пройдёт 16 апреля с 13:00 до 15:00 часов, сообщили в Этнографическом музее народов Забайкалья.
Возрастное ограничение: 0+.
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