Пожилую женщину поощрили: вручили ценный подарок и благодарственное письмо
В Краснокаменске поощрили 73-летнюю пенсионерку за содействие органам внутренних дел.
В марте в Краснокаменске был задержан подозреваемый, который совершил серийное мошенничество в отношении пожилых граждан. Задержать мужчину помогла горожанка. Ей, как и другим потерпевшим, на стационарный телефон позвонила неизвестная, которая представилась внучкой потерпевшей. Взволнованным голосом звонившая сообщила, что стала участником ДТП и ей срочно нужны деньги. Через некоторое время уже на сотовый телефон пенсионерке позвонил мужчина, который заявил, что поможет виновнице избежать уголовной ответственности за совершение ДТП. Для этого необходимо передать 800 тысяч рублей. За деньгами должен был прийти курьер.
За несколько дней до этого звонка участковый провёл с пенсионеркой профилактическую беседу, рассказав о подобных преступлениях. Благодаря этому пожилая женщина не поверила аферистам, однако решила назначить курьеру встречу и сообщить об этом в полицию. В результате подозреваемый был задержан, когда пришёл за деньгами.
- Руководством УМВД России по Забайкальскому краю было принято решение о поощрении забайкалки за бдительность и содействие органам внутренних дел. Участковый уполномоченный вручил ей ценный подарок и благодарственное письмо от имени начальника УМВД России по Забайкальскому краю, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье бдительная пенсионерка помогла полиции задержать мошенника
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