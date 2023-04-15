Жителям Бурятии напомнили о правилах выбора продуктов к Пасхе



Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным ещё до окончания срока годности.



При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налёт. Также не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.



- При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе. Скоропортящиеся продукты храните в холодильнике, причём отдельно от сырой продукции. Не допускайте хранение готовых блюд в тепле, на краю плиты, в духовом шкафу, так как всё это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов, - предупреждают в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В преддверии Пасхи Роспотребнадзор напомнил об основных правилах выбора продуктов к праздничному столу.При покупке яиц обращайте внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помёта.Не приобретайте яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук или автомашин.Храните яйца только в холодильнике во избежание размножения патогенных микроорганизмов.Сроки хранения: диетических яиц — до 7 суток, столовых яиц — от 8 до 25 дней, мытых яиц — не более 12 дней.В соответствии с санитарными правилами, варёные яйца хранятся в условиях холодильника не более 36 часов.При покупке творога для приготовления пасхи убедитесь в его качестве.Хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной. При покупке обратите особое внимание на упаковку: она должна быть герметичной, чтобы обеспечить сохранность продукта. Также следует обратить внимание на наличие информации об изготовителе, условиях хранения и сроке годности.Не покупайте творог с рук – это может быть опасно. В домашних условиях часто не соблюдаются требования к изготовлению творога (например, молоко не пастеризуется).