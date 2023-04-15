Запланировано привить против клещевого вирусного энцефалита 113,1 тысяч человек в регионе
На 14 апреля 2023 года за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратился 41 человек в республике.
Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии начал противоклещевые обработки с контролем их качества и эффективности. В этом сезоне запланировано провести обработки территорий мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций на площади 2800 га. Обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей.
- Запланировано привить против клещевого вирусного энцефалита 113,1 тыс. человек. На 14.04.2023 привито 44 тыс. человек, в том числе 21 тыс. детей. Профилактические прививки продолжаются и являются эффективной мерой профилактики заболевания, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства.
Прививки можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию (2 инъекции вакцины с интервалом 1 месяц) следует за 2 недели до предполагаемого выхода в природные очаги.
В Бурятии клещи покусали 41 человека
Общество, Фото:
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