В Забайкальском нацпарке начался ежегодный учёт бурого медведя

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

На первом этапе учётов сотрудники отделов науки и охраны считают следы на контрольных участках и проезжают береговую линию



На этой неделе в Забайкальском национальном парке начался ежегодный учёт бурого медведя. В методике учитывается особенность зверей выходить весной на побережье Байкала в поисках пищи.



На первом этапе учётов сотрудники отделов науки и охраны считают следы на контрольных участках и проезжают береговую линию, чтобы учесть встреченных медведей. «Погодные особенности апреля в Подлеморье позволяют проводить визуальный подсчёт особей с ледового покрытия озера на снегоходе. А уже на втором этапе учётов, который пройдёт после распаления льда, сотрудники будут в лодке», - объясняют в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



По словам Евгения Батурина, участкового государственного инспектора оперативной группы «Хиус», на глаза группе учётчиков попались 6 медведей. «Окончательные результаты учётов опубликуем после второго этапа и обработки полученных данных сотрудниками отдела науки», - заключили в «Заповедном Подлеморье».

