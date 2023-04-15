На первом этапе учётов сотрудники отделов науки и охраны считают следы на контрольных участках и проезжают береговую линию
На этой неделе в Забайкальском национальном парке начался ежегодный учёт бурого медведя. В методике учитывается особенность зверей выходить весной на побережье Байкала в поисках пищи.
На первом этапе учётов сотрудники отделов науки и охраны считают следы на контрольных участках и проезжают береговую линию, чтобы учесть встреченных медведей. «Погодные особенности апреля в Подлеморье позволяют проводить визуальный подсчёт особей с ледового покрытия озера на снегоходе. А уже на втором этапе учётов, который пройдёт после распаления льда, сотрудники будут в лодке», - объясняют в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
По словам Евгения Батурина, участкового государственного инспектора оперативной группы «Хиус», на глаза группе учётчиков попались 6 медведей. «Окончательные результаты учётов опубликуем после второго этапа и обработки полученных данных сотрудниками отдела науки», - заключили в «Заповедном Подлеморье».
В Забайкальском нацпарке начался ежегодный учёт бурого медведя
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
«На сегодняшний день его состоянию ничего не угрожает», - отметили врачи
На первом этапе учётов сотрудники отделов науки и охраны считают следы на контрольных участках и проезжают береговую линию
В ходе предварительного следствия подсудимые полностью признали вину и раскаялись
На утро 15 апреля очаг ликвидирован
Первые в этом году республиканские соревнования проведут в Шаманских горах
Мужчина заподозрил жену в неверности
В соревнованиях примут участие юные спортсмены
Ожидается сильный ветер и дождь
В Улан-Удэ прочтут лекцию о творчестве ссыльного художника
Накануне Дня Победы составы посетят 21 станцию
Заявки можно подать до 24 апреля
Приём работ завершится 24 апреля
По утрам для любителей спорта будут свободны беговые дорожки
В городе проведут персональную выставку к 65-летнему юбилею художника-постановщика
Фестиваль «Дети – детям» состоится летом в Москве