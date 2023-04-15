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За минувшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар

За минувшие сутки в Бурятии возник один лесной пожар
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
На утро 15 апреля очаг ликвидирован

За прошедшие сутки возник лесной пожар в Кяхтинском районе из-за перехода огня с земель иных категорий.

На тушении работали 70 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 24,3 га.

- На утро 15 апреля очаг ликвидирован. Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

В агентстве напомнили, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Выжигание сухой травы, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях запрещено. Кроме того, запрещено в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят жителей республики сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары

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