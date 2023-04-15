Жителя Бурятии осудили за издевательства над женой

Мужчина заподозрил жену в неверности
В октябре 2022 года между супругами, распивавшими спиртное у себя дома в Еравнинском районе, вспыхнула ссора. В ходе перебранки мужчина, заподозрив жену в неверности, угрожал ей убийством.
Супруга, видя агрессивное состояние мужа, угрозу убийством восприняла реально. После чего сельчанин ударил потерпевшую кулаком в лицо и плечо, при этом укусил за палец руки. Также он трижды вскипятил чайник и вылил кипяток на голову и тело потерпевшей, причинив ей ожоги тела, кровоподтёки, ссадины, укушенную рану пальца руки.
- Апелляционным приговором Верховного суда Республики Бурятия от 21 марта 2023 года действия гражданина Т. были квалифицированы по ч.1 ст.119 УК РФ, как угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, и по п. «д» ч.2 ст.117 УК РФ, как причинение физических и психических страданий иными насильственными действиями, совершённое с издевательством или мучениями для потерпевшей, - сообщили в Еравнинском районном суде.
Ранее судимому жителю республики назначено наказание в виде 4 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Апелляционный приговор вступил в законную силу немедленно.
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