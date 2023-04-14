Житель Бурятии установил в Антарктиде указатель на Улан-Удэ и Курумкан

Южный полюс и столицу республики разделяет более 15500 километров
Недавно в Антарктиде, которая считается самым холодным и суровым континентом на планете, появился указатель с расстоянием сразу до нескольких населённых пунктов Бурятии. Его установил там наш земляк – уроженец курумканского улуса Улюнхан Евгений Догданов.
Так, южный полюс и Улан-Удэ разделяет 15 535 километров. Расстояние до Курумкана ещё больше – 15 867, а до Улюнхана – 15 943 километра.
Сам Евгений – полярник. Сейчас он работает на антарктической научной станции «Новолазаревская», сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».
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