Ожидается сильный ветер и дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 апреля в республике переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшой дождь, переходящий в мокрый снег.
Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, местами 15-20 м/с. Температура днём +13,+18, местами +4,+9.
Улан-Удэ осадки обойдут стороной. Ветер переменный 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с. Температура днём +14,+16.
В Бурятии к вечеру ухудшится погода
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Общество, 15.04.2023
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