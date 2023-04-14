В Бурятии работник отсудил у предприятия почти треть миллиона за увечье

Мужчина получил тяжёлую травму на работе 9 лет назад





С одного из предприятий Закаменского района взыскали крупную сумму в пользу жителя Бурятии. Трудившийся в ООО мужчина получил увечья из-за несчастного случая прямо на рабочем месте. Это повреждение отнесли к категории тяжких.Всё произошло ещё 9 лет назад – в марте 2014 года. Работник обратился в суд за моральной компенсацией и потребовал выплатить ему три миллиона рублей.В декабре 2022-го Закаменский райсуд рассмотрел иск и удовлетворил требования мужчины частично, постановив взыскать с ООО 170 тысяч рублей. Пострадавший с этим решением не согласился и обжаловал его в Верховном суде Бурятии. В итоге размер компенсации увеличили до 300 тысяч.Служители Фемиды учили, что вины сотрудника предприятия в произошедшем не было. К тому же он долго находился в больнице, а потом ещё лечился амбулаторно. Тогда сыну мужчины было всего полтора годика, и ребёнок нуждался в полноценном воспитании и заботе со стороны отца. Однако тот позаботиться о нём не смог, что привело к нравственным страданиям.В остальной части решение Закаменского суда оставили без изменения. Оно уже вступило в законную силу.