В Бурятии детям разрешили не ходить в школу из-за сильного ветра





На этой неделе на Бурятию, как и предупреждали синоптики, обрушился сильный ветер. Его порывы в некоторых районах достигали 21 метра в секунду. Из-за разгула стихии несколько населённых пунктов в Селенгинском районе накануне остались без электроэнергии, а в Гусиноозёрске сильный ветер сорвал обшивку с многоквартирного дома. «Наследила» непогода и в столице республики – шумоуловители на мосту «Бегущая лань» в некоторых местах слетели и погнулись

Жители мухоршибирского села Саган-Нур сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7», что в эти дни населённый пункт накрыли сильный порывистый ветер и снег. По их словам, даже взрослым тяжело передвигаться по улицам в такую погоду.- А как насчёт детей? Кто решает, идти им на уроки или оставаться дома? – поинтересовались сельчане. – По дороге на занятия ответственность ложится на родителей, а не на школу.В районном управлении образования пояснили: в нормальных актах отмена уроков из-за штормового ветра не предусмотрена. Но родители сами вправе решать, отправлять ребёнка в школу или нет. В последнем случае нужно просто предупредить об этом классного руководителя.