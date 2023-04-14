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В Улан-Удэ рассказали, когда и где можно будет освятить яйца и куличи

В Улан-Удэ рассказали, когда и где можно будет освятить яйца и куличи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Верующие смогут сделать в Свято-Одигитриевском соборе

16 апреля православные отметят Пасху, или Светлое Христово Воскресение. Одна из традиций праздника – освящать куличи и яйца к праздничному столу. Службы пройдут накануне, в Великую субботу, которая в этом году выпадает на 15 апреля.

- По традиции в Великую субботу потоки людей идут в храм с пасхальными яствами, чтобы освятить пасхальную снедь – куличи, творожные пасхи, крашенные яйца. Часть пищи оставляют в храме для своего ближнего, того, кто находится в крайней нужде, - рассказали в Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.

15 апреля освящение пасхальной снеди начнётся в Свято-Одигитриевском соборе после литургии в 11 часов и будет продолжаться до 18 часов.

В течение всего дня у всех пришедших есть возможность помолиться в храме, приложиться к Плащанице и услышать пасхальные песнопения во время освящения.

А в ночь с субботы на воскресенье в храмах будет совершена Пасхальная Полунощница и крестный ход. В полночь прозвучит главное песнопение праздника: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И затем начнётся пасхальная заутреня.

Божественную литургию совершит митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф в сослужении епархиального духовенства.

17 апреля в 8:30 в Троицкий храм в Улан-Удэ будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима. Каждый верующий сможет получить его частичку.


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православие пасха

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