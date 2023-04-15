Первые в этом году республиканские соревнования проведут в Шаманских горах
В Бурятии опубликован календарь соревнований и спортивных мероприятий по горному велоспорту. 14 мая состоятся чемпионат и первенство республики по маунтинбайку «Тапхар-марафон» в дисциплине «кросс-кантри» (0+). Групповую гонку проведут в Шаманских горах, в урочище Толгой.
28 мая на Богородском острове пройдут чемпионат и первенство Бурятии в индивидуальной гонке на время по маунтинбайку (0+).
17 июня в республике отметят Всемирный день велосипедиста (0+). На центральном стадионе республике запланировано проведение кольцевых гонок на выбывание, драг-рейсинга, чемпионата по банни-хоп (прыжки в высоту на велосипеде).
В сентябре состоятся чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри «апхилл».
По многочисленным просьбам вне зачёта чемпионата Бурятии будет введена группа «Любители» для новичков, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
Спортивный МТБ-велосезон в Бурятии стартует в мае
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