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Спортивный МТБ-велосезон в Бурятии стартует в мае

Спортивный МТБ-велосезон в Бурятии стартует в мае
Общество,  Фото:pixabay.com
Первые в этом году республиканские соревнования проведут в Шаманских горах

В Бурятии опубликован календарь соревнований и спортивных мероприятий по горному велоспорту. 14 мая состоятся чемпионат и первенство республики по маунтинбайку «Тапхар-марафон» в дисциплине «кросс-кантри» (0+). Групповую гонку проведут в Шаманских горах, в урочище Толгой.

28 мая на Богородском острове пройдут чемпионат и первенство Бурятии в индивидуальной гонке на время по маунтинбайку (0+).

17 июня в республике отметят Всемирный день велосипедиста (0+). На центральном стадионе республике запланировано проведение кольцевых гонок на выбывание, драг-рейсинга, чемпионата по банни-хоп (прыжки в высоту на велосипеде).

В сентябре состоятся чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри «апхилл».

По многочисленным просьбам вне зачёта чемпионата Бурятии будет введена группа «Любители» для новичков, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
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