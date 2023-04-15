Спортивный МТБ-велосезон в Бурятии стартует в мае

Первые в этом году республиканские соревнования проведут в Шаманских горах



В Бурятии опубликован календарь соревнований и спортивных мероприятий по горному велоспорту. 14 мая состоятся чемпионат и первенство республики по маунтинбайку «Тапхар-марафон» в дисциплине «кросс-кантри» (0+). Групповую гонку проведут в Шаманских горах, в урочище Толгой.



28 мая на Богородском острове пройдут чемпионат и первенство Бурятии в индивидуальной гонке на время по маунтинбайку (0+).



17 июня в республике отметят Всемирный день велосипедиста (0+). На центральном стадионе республике запланировано проведение кольцевых гонок на выбывание, драг-рейсинга, чемпионата по банни-хоп (прыжки в высоту на велосипеде).



В сентябре состоятся чемпионат и первенство по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри «апхилл».



По многочисленным просьбам вне зачёта чемпионата Бурятии будет введена группа «Любители» для новичков, сообщает федерация велосипедного спорта РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

