Бурятию ждут ветреные выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Также ожидается дождь и мокрый снег



Вечером 15 апреля и ночью 16 апреля в Бурятии произойдёт смещение атмосферного фронта, из-за чего выпадет снег. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 15 апреля, в республике переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшие осадки, в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, местами 15-20 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +13,+18, местами +4,+9.



В воскресенье, 16 апреля, облачно с прояснением, местами небольшие осадки, по северу и юго-западу умеренные. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +4,+9, местами 0,-5.



В начале новой недели погода начнёт налаживаться. Снега в районах практически не будет, температура воздуха будет выше. В понедельник, 17 апреля, преимущественно без осадков, ночью и утром по южной половине местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -1,-6, по северной половине -17,-22, днём +8,+13, местами до +18, по северной половине 0,+5.

