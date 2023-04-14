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Бурятию ждут ветреные выходные

Бурятию ждут ветреные выходные
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также ожидается дождь и мокрый снег

Вечером 15 апреля и ночью 16 апреля в Бурятии произойдёт смещение атмосферного фронта, из-за чего выпадет снег. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с.

По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 15 апреля, в республике переменная облачность, без осадков, вечером местами небольшие осадки, в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 6-11, местами 15-20 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +13,+18, местами +4,+9.

В воскресенье, 16 апреля, облачно с прояснением, местами небольшие осадки, по северу и юго-западу умеренные. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -10,-15, днём +4,+9, местами 0,-5.

В начале новой недели погода начнёт налаживаться. Снега в районах практически не будет, температура воздуха будет выше. В понедельник, 17 апреля, преимущественно без осадков, ночью и утром по южной половине местами небольшой снег. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -7,-12, местами -1,-6, по северной половине -17,-22, днём +8,+13, местами до +18, по северной половине 0,+5.
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