В соревнованиях примут участие юные спортсмены
В Закаменске состоится республиканский турнир по боксу среди школьников. Соревнования посвящены памяти Чингиса Ширипова, мастера спорта России по боксу, погибшего при исполнении служебного долга на территории проведения специальной военной операции. Чингис Ширипов был награждён орденом Мужества посмертно, сообщает паблик «Молодёжь Закамны».
Турнир проведут с 20 по 22 апреля на спортивной площадке средней общеобразовательной школы №5 Закаменска.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии пройдёт республиканский турнир по боксу
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