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На родине бурятского поэта отметили его юбилей

На родине бурятского поэта отметили его юбилей
Общество,  Фото:нацбиблиотека РБ
В Селенгинском районе прошли мероприятия, посвящённые Даши Дамбаеву

13 апреля в селе Харгана Селенгинского района Бурятии широко отметили 85-летний юбилей выдающегося бурятского поэта-лирика Даши Цыретаровича Дамбаева (1938-1975). В мероприятиях, посвящённых его памяти, приняли участие члены союза писателей и сотрудники национальной библиотеки Бурятии, а также многочисленные гости, прибывшие со всей уголков республики.

В первой половине дня в стенах Харганатской средней общеобразовательной школы им. Д.Д. Лубсанова прошёл районный конкурс чтецов «Буряад дайдын хүбүүнби… Һайхан сагай жэгүүрби!». Параллельно этому событию в местном доме культуры состоялся районный конкурс вокалистов на лучшее исполнение песен Даши Дамбаева «Дуулажа магтая…» Победителей обоих конкурсов в различных возрастных категориях ждали сертификаты лауреатов и денежные призы.

После обеда у памятника Даши Дамбаеву состоялся митинг «Бурятия, я твой сын!» для жителей села Харгана и её гостей. Кроме этого, в торжественной обстановке в руки главы МО «Нижнеубукунское» было передано переходящее знамя в честь столетия со дня образования Селенгинского района.

Венцом праздничных мероприятий стал роскошный гала-концерт «Я весь в стихах и песнях!», в котором приняли участие различные творческие коллективы Селенгинского района. Концерт украсили выступления народной артистки Советского Союза Галины Шойдагбаевой, заслуженного артиста России Дамбы Занданова, заслуженного деятеля искусств Бурятии Пурбо Дамиранова и других ведущих деятелей культуры. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.


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