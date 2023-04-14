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Школьники Заиграевского района Бурятии вступили в ряды юнармейцев

Школьники Заиграевского района Бурятии вступили в ряды юнармейцев
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
К движению присоединились 15 мальчиков и девочек

В ходе рабочей поездки в Заиграевский район 14 апреля глава Бурятии Алексей Цыденов встретился со школьниками, которых приняли в юнармейцы. Сегодня к движению присоединились 15 мальчиков и девочек.

- Я хочу защищать близких, родных, тех же соседей. Если каждый будет этого хотеть - страна будет ещё сильнее, - заявил школьник Павел из посёлка Заиграево.

692 юнармейца из 18 школ и двух учреждений дополнительного образования Заиграевского района уже участвуют в общественной жизни своего родного района.

- Сегодня вы подтвердили, что вы патриоты. Патриот – это человек, который любит свою Родину, гордится ею и уважает её, всеми силами защищает, развивает и делает так, чтобы Родина была сильнее. Это можно делать по-разному: можно защищать Родину с оружием в руках от врагов, можно делать Родину сильнее своим трудом каждый день, своей учебой, своей настоящей дружбой, своей сплоченностью, поддержкой друзей и близких, уважением к своей истории. Дорогие ребята, я хочу вам пожелать, чтобы вы были настоящими, достойными людьми. Чтобы вы знали историю своей страны, республики, своего района, села, знали историю своих бабушек и дедушек, родителей, уважали их, учителей, были дружными и верными, никогда никого не предавали, помогали своим друзьям и тем, кому нужна ваша помощь. Сильные всегда помогают, - обратился к ребятам Алексей Цыденов.
школьники правительство РБ юнармия

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