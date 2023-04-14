Центральный стадион Бурятии откроют 17 апреля

По утрам для любителей спорта будут свободны беговые дорожки



Центральный стадион Бурятии в Улан-Удэ будет готов к открытию с 17 апреля. Об этом сообщили в дирекции спортивных сооружений РБ.



Любителей здорового образа жизни приглашают бесплатно побегать на беговых дорожках стадиона с 6:00 до 9:00 утра ежедневно.



Возрастное ограничение: 0+.

