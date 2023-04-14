Завершился муниципальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года – 2023»
Тункинский район Бурятии одним из первых подвёл итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Ученик года – 2023». Всего в конкурсе участвовали 12 лучших учеников от всех школ района.
Конкурс прошёл в два этапа по пяти номинациям: «Спортсмен года»; «Общественник года»; «Интеллект года»; «Творческая личность года»; «Председатель совета обучающихся года».
- В заочном этапе конкурсанты представили своё портфолио и видеоролик, посвящённый теме Года педагога и наставника. На финальном этапе конкурса ребятам нужно было создать «Проектный офис» и придумать полезную идею. Все ребята проявили ум и смекалку, организаторские и творческие способности, - рассказали в администрации района.
Школьники защищали проекты по разным актуальным темам. К примеру, был представлен проект по созданию мемориалов участникам СВО в районе «Патриотизм и историческая память».
Ребята подготовили проект «ЗОЖ» о профилактических мероприятиях в школах района. Также они разработали проект по профилактике буллинга в школах «Дипломатия и международные отношения». Ещё дети приготовили проект по созданию школьного медиа-центра, и многое другое.
Призёрами муниципального этапа Всероссийского конкурса «Ученик года – 2023» стали: Арина К., Золто А., Дарья И.
Даниил Т. признан абсолютным победителем и представит Тункинский район на республиканском конкурсе.
От каждого муниципального образования будет выбран ученик, который представит район на финале республиканского конкурса «Ученик года – 2023». Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ лучшим учеником стал десятиклассник из школы №51 Радна А.
В Тункинском районе Бурятии выбрали лучших учеников года
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