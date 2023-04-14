14 апреля

13 апреля

Популярное

В городе в Бурятии построят дом культуры нового поколения

В городе в Бурятии построят дом культуры нового поколения
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Новое здание планируется возвести за два года

Бурятия вошла в число регионов, которые получили федеральную поддержку на строительство Центров культурного развития. В городе Бабушкин Кабанского района построят новое учреждение культуры по улице Комсомольская.

- Сейчас в единственном доме культуры города не хватает места для организации и проведения мероприятий. ДК требует капитального ремонта, в нём нет отдельных кабинетов для кружковой работы, персонала, хореографического зала, кинотеатра, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.

В этом году в рамках национального проекта «Культура» начнут строить здание Центра культурного развития города Бабушкин. Оно будет двухэтажным с подвалом и техподпольем, площадь составит около полутора тысяч квадратных метров. В новое здание переместится Дом культуры города Бабушкин.

В Центре культурного развития расположится многоцелевой зрительный зал на 200 мест с гримёрной и костюмерной комнатами, взрослая и детская библиотека, помещения для занятий вокальным искусством, просторные танцевальные классы, универсальное выставочное пространство. В нём будет даже пассажирский лифт.
  

- Это дом культуры нового типа. От привычных ДК учреждение отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Строительство нового здания обойдётся в 232 миллиона рублей, из которых 199 миллионов оплатит федеральный бюджет, а остальное республиканский и местный.

Уже проведены подготовительные работы - расчищена площадка под строительство здания, строительно-монтажные работы начнутся в мае 2023 года.



национальный проект дом культуры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В столице Бурятии за день поймали 11 бродячих собак
В столице Бурятии за день поймали 11 бродячих собак
Общество, 14.04.2023
Облаву на них устроили на Верхней Берёзовке
В Улан-Удэ десятиклассник стал «Учеником года-2023»
В Улан-Удэ десятиклассник стал «Учеником года-2023»
Общество, 14.04.2023
В муниципальном этапе конкурса приняло участие 18 талантливых учеников школ города
Россияне назвали важные для них праздники
Россияне назвали важные для них праздники
Общество, 14.04.2023
Опрос среди жителей страны провёл ВЦИОМ
Издевательствами над школьницей в Бурятии заинтересовалась детский омбудсмен
Издевательствами над школьницей в Бурятии заинтересовалась детский омбудсмен
Общество, 14.04.2023
Наталья Ганькина уже встретилась и поговорила с мамой девочки
Более 20 улиц и два микрорайона в Улан-Удэ останутся без света
Более 20 улиц и два микрорайона в Улан-Удэ останутся без света
Общество, 14.04.2023
Его будут отключать на пять часов три дня подряд
В Бурятии поощрили волонтёров-медиков
В Бурятии поощрили волонтёров-медиков
Общество, 14.04.2023
В республике движение «Волонтёры-медики» объединяет более 150 добровольцев
Жителей Бурятии в мае ждут две короткие рабочие недели
Жителей Бурятии в мае ждут две короткие рабочие недели
Общество, 14.04.2023
Одна из них продлится четыре, а другая – всего три дня
В Бурятии фермерам пригрозили изъятием земли за пал травы
В Бурятии фермерам пригрозили изъятием земли за пал травы
Общество, 14.04.2023
Накануне огонь по траве едва не подобрался к селу Верхняя Иволга
В Бурятии стартовал фотоконкурс «Сайн УУ!»
В Бурятии стартовал фотоконкурс «Сайн УУ!»
Общество, 14.04.2023
Снимки на конкурс можно отправлять до середины мая 
В Бурятии устроили свалку из мёртвых коров
В Бурятии устроили свалку из мёртвых коров
Общество, 14.04.2023
Местный фермер выбросил рядом с ними головы и копыта

В Северобайкальске благоустроят три двора
В Северобайкальске благоустроят три двора
Общество, 14.04.2023
Работы начнутся в мае и будут завершены до 1 сентября
В селе в Бурятии людям угрожает опора ЛЭП
В селе в Бурятии людям угрожает опора ЛЭП
Общество, 14.04.2023
Она может обрушиться на прохожих в любой момент

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^