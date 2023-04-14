В городе в Бурятии построят дом культуры нового поколения



- Это дом культуры нового типа. От привычных ДК учреждение отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Строительство нового здания обойдётся в 232 миллиона рублей, из которых 199 миллионов оплатит федеральный бюджет, а остальное республиканский и местный.



Уже проведены подготовительные работы - расчищена площадка под строительство здания, строительно-монтажные работы начнутся в мае 2023 года.









Бурятия вошла в число регионов, которые получили федеральную поддержку на строительство Центров культурного развития. В городе Бабушкин Кабанского района построят новое учреждение культуры по улице Комсомольская.- Сейчас в единственном доме культуры города не хватает места для организации и проведения мероприятий. ДК требует капитального ремонта, в нём нет отдельных кабинетов для кружковой работы, персонала, хореографического зала, кинотеатра, - рассказали в министерстве культуры Бурятии.В этом году в рамках национального проекта «Культура» начнут строить здание Центра культурного развития города Бабушкин. Оно будет двухэтажным с подвалом и техподпольем, площадь составит около полутора тысяч квадратных метров. В новое здание переместится Дом культуры города Бабушкин.В Центре культурного развития расположится многоцелевой зрительный зал на 200 мест с гримёрной и костюмерной комнатами, взрослая и детская библиотека, помещения для занятий вокальным искусством, просторные танцевальные классы, универсальное выставочное пространство. В нём будет даже пассажирский лифт.