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В Бурятии сельчане пожаловались на грязные микрики и водителей-хамов

В Бурятии сельчане пожаловались на грязные микрики и водителей-хамов
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Людям приходится ездить в холодных автобусах с замёрзшими окнами

В последнее время жители Бичурского района Бурятии стали всё чаще высказывать недовольство работой автобусов, курсирующих по маршруту «Улан-Удэ – Бичура». Сотрудники Минтранса РБ провели рейд и проверили, соблюдает ли перевозчик расписание. Здесь никаких нарушений не нашли.

Уже на встрече с сельчанами выяснилось, что их не устраивают холод и грязь в салонах. А ещё люди пожаловались на грубость со стороны водителей. Перевозчику порекомендовали обратить внимание на эти моменты и отработать их.

- Поступает очень много жалоб на грязь в салоне. Кресла затёрты и не обшиваются. Был случай, когда люди ехали в автобусе с замёрзшим водительским окном – обогрев не работал. Пассажиры возмущались, почему рейс не отменили. Только спустя два часа приехал другой автобус и их пересадили, – рассказала одна из местных жительниц.

Вопрос о расширении автопарка прорабатывают с прошлого года и частично его уже удалось решить. Власти закупили четыре новых автобуса: три – малого класса и один – средний, повышенной комфортности. Запустят их после оформления всех необходимых документов. «Думаю, в течение месяца новые автобусы выйдут в рейс», – отметил представитель компании-перевозчика по межмуниципальному маршруту «Улан-Удэ - Бичура» Александр Фурманов.

Кроме того, бичурцы недовольны, что билеты на автобусы продают на базе этой самой организации, которая находится достаточно далеко.

- Раньше было на автовокзале, но из-за высокой стоимости аренды мы не можем содержать диспетчеров в отдельно стоящем здании – накладно получается. Пришлось открыть кассу на своей территории. Однако билеты можно приобрести онлайн, – добавили в компании.

Тем не менее, власти пообещали подумать над организацией кассово-диспетчерского пункта прямо на автовокзале для удобства пассажиров, подчеркнули в министерстве транспорта.
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